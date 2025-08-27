Большинство пермяков требуют запрета продажи вейпов

Большинство жителей Перми поддерживают полный запрет продажи вейпов. 62% респондентов высказались за эту инициативу. К такому выводу пришли аналитики SuperJob.
«62% пермяков выступают за полный запрет продажи вейпов. Против инициативы, которую ранее поддержал президент, высказались лишь 12% респондентов, еще 9% отнеслись к ней безразлично. Поддержка запрета значительно выше среди женщин (72%), чем среди мужчин (52%)», — говорится в исследовании.
Возраст также влияет на отношение к вопросу: среди респондентов младше 35 лет идею одобряют 51%, в группе 35–45 лет — 61%, а среди граждан старше 45 лет — 74%. Респонденты с высшим образованием поддерживают запрет чаще тех, у кого среднее профессиональное образование (68% против 56%). Наличие детей является ключевым фактором: среди родителей за запрет высказались 72%, тогда среди бездетных — только 53%.
Ранее URA.RU рассказывало, что большинство жителей Перми поддержало ужесточение норм продажи алкоголя для молодежи. Инициативу Следственного комитета РФ одобрили 62% респондентов.
