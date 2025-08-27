27 августа 2025

В Перми бесплатно выступит популярный у зумеров рэпер

Рэпер ICEGERGERT бесплатно выступит на турнире по баскетболу в Перми
Музыкант выйдет на сцену на городской эспланаде 31 августа
Музыкант выйдет на сцену на городской эспланаде 31 августа

Популярный среди молодежи рэпер ICEGERGERT выступит 31 августа в Перми. Артист станет специальным гостем турнира Гранд-финал Winline Лиги 3х3 по баскетболу. Об этом сообщается в telegram-канале министерства физической культуры и спорта Пермского края.

«30-31 августа в Перми состоится международный турнир Гранд-финал Winline Лиги 3х3 по баскетболу. Он пройдет на арене на открытом воздухе на городской эспланаде. Специальным гостем турнира станет исполнитель ICEGERGERT, он выступит после финального матча», — говорится в сообщении.

В турнире примут участие 14 мужских команд, включая представителей США, Сербии, Словении и Мадагаскара. Начало матчей намечено на 15:00. Вход будет бесплатным.

ICEGERGERT (настоящее имя — Георгий Гергерт) — российский рэпер, резидент лейбла Gazgolder. Вошел в список номинантов рейтинга Forbes «30 до 30» 2025 года в категории «Музыка». Артист отметился совместными работами с такими музыкантами, как Баста, Гуф и Big Baby Tape.

