В Перми бесплатно выступит популярный у зумеров рэпер

Популярный среди молодежи рэпер ICEGERGERT выступит 31 августа в Перми. Артист станет специальным гостем турнира Гранд-финал Winline Лиги 3х3 по баскетболу. Об этом сообщается в telegram-канале министерства физической культуры и спорта Пермского края.
«30-31 августа в Перми состоится международный турнир Гранд-финал Winline Лиги 3х3 по баскетболу. Он пройдет на арене на открытом воздухе на городской эспланаде. Специальным гостем турнира станет исполнитель ICEGERGERT, он выступит после финального матча», — говорится в сообщении.
В турнире примут участие 14 мужских команд, включая представителей США, Сербии, Словении и Мадагаскара. Начало матчей намечено на 15:00. Вход будет бесплатным.
ICEGERGERT (настоящее имя — Георгий Гергерт) — российский рэпер, резидент лейбла Gazgolder. Вошел в список номинантов рейтинга Forbes «30 до 30» 2025 года в категории «Музыка». Артист отметился совместными работами с такими музыкантами, как Баста, Гуф и Big Baby Tape.
