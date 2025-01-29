С 1 марта подорожает проезд в общественном транспорте в Миассе

В городе Миасс Челябинской области с 1 марта подорожает стоимость проезда в общественном транспорте до 30 рублей. Об изменении стоимости тарифов доложил Роман Комаров, начальник управления ЖКХ, энергетики и транспорта Миасса во время Собрания депутатов 28 января.
«Комаров доложил об изменении стоимости тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на автомобильном и наземной электрическом транспорте», — сообщила пресс-служба Собрания депутатов города Миасса на официальном сайте. С 1 марта 2025 года стоимость одной поездки на троллейбусе или автобусе составит 30 рублей за наличный расчет и 25 рублей при безналичной оплате. Проезд по транспортной карте будет стоить 24 рублей, а для льготников — 15 рублей.
Постоянное удорожание топлива, запчастей, а также необходимость индексации зарплат водителей и технического персонала — все это стало причиной повышения стоимости проезда в общественном транспорте в Миассе, сообщил Комаров. Последнее повышение было в феврале 2023 года. Сейчас стоимость проезда в транспорте в Миассе остается одной из самых низких по области. Для сравнения, в Златоусте одна поездка стоит 35 рублей, в Сатке и Кыштыме — по 30 рублей. Окончательное решение по повышению стоимости проезда в общественном транспорте Миасса будет принято Собранием городского округа на сессии.
В городе Магнитогорске ранее проезд в общественном транспорте подорожал до 40 рублей. Новые тарифы стали действовать с 1 января 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!