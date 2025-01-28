Кухарук дал задание «Северавтодору» помочь с уборкой снега в городах ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил «Северавтодору» помочь подрядчикам расчищать улицы от снега. Компания презентовала главе новую технику.
«Предприятием приобретено 40 единиц техники: самосвалы, погрузчики, седельный тягач, ратрак, мини-погрузчики, в том числе с удаленным управлением. Ориентируем „Северавтодор“ на оказание содействия подрядным организациям, занимающимся содержанием улично-дорожной сети», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Недавно «Северавтодор» также закупил роботов-дворников с беспилотным управлением. Устройство высотой всего полтора метра способно чистить снег на труднодоступных участках и даже крышах.
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