28 января 2025

Кухарук дал задание «Северавтодору» помочь с уборкой снега в городах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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«Северавтодор» будет помогать расчищать улицы от снега по поручению Кухарука
«Северавтодор» будет помогать расчищать улицы от снега по поручению Кухарука Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил «Северавтодору» помочь подрядчикам расчищать улицы от снега. Компания презентовала главе новую технику.

«Предприятием приобретено 40 единиц техники: самосвалы, погрузчики, седельный тягач, ратрак, мини-погрузчики, в том числе с удаленным управлением. Ориентируем „Северавтодор“ на оказание содействия подрядным организациям, занимающимся содержанием улично-дорожной сети», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Недавно «Северавтодор» также закупил роботов-дворников с беспилотным управлением. Устройство высотой всего полтора метра способно чистить снег на труднодоступных участках и даже крышах.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил «Северавтодору» помочь подрядчикам расчищать улицы от снега. Компания презентовала главе новую технику. «Предприятием приобретено 40 единиц техники: самосвалы, погрузчики, седельный тягач, ратрак, мини-погрузчики, в том числе с удаленным управлением. Ориентируем „Северавтодор“ на оказание содействия подрядным организациям, занимающимся содержанием улично-дорожной сети», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Недавно «Северавтодор» также закупил роботов-дворников с беспилотным управлением. Устройство высотой всего полтора метра способно чистить снег на труднодоступных участках и даже крышах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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