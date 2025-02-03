В Челябинске на берегу озера Смолино построят курорт с термальным комплексом. Сейчас вдоль улицы Новороссийская протянута пешеходная зона, на следующем этапе начнут строить термы и зоны для отдыха. В проект планируется вложить 320 миллионов рублей, сообщили в центре «Мой бизнес».
«Берег озера Смолино в черте Челябинска обещает стать любимым местом отдыха горожан. Уже протянута пешеходная зона вдоль улицы Новороссийской. На следующем этапе будут созданы зоны для активного отдыха, в том числе термальный комплекс с семейным рестораном и кафе», — сообщили в центре.
Термальный комплекс с банями, хамамами, детскими зонами, ресторанами и кафе на озере Смолино планируют построить в 2026 году. Там появится несколько бассейнов с подогревом, которые также будут возведены и под открытым небом.
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