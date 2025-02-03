03 февраля 2025

В Челябинске на берегу озера Смолино построят курорт за 320 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В проект планируется вложить 320 миллионов рублей
В проект планируется вложить 320 миллионов рублей Фото:

В Челябинске на берегу озера Смолино построят курорт с термальным комплексом. Сейчас вдоль улицы Новороссийская протянута пешеходная зона, на следующем этапе начнут строить термы и зоны для отдыха. В проект планируется вложить 320 миллионов рублей, сообщили в центре «Мой бизнес».

«Берег озера Смолино в черте Челябинска обещает стать любимым местом отдыха горожан. Уже протянута пешеходная зона вдоль улицы Новороссийской. На следующем этапе будут созданы зоны для активного отдыха, в том числе термальный комплекс с семейным рестораном и кафе», — сообщили в центре.

Термальный комплекс с банями, хамамами, детскими зонами, ресторанами и кафе на озере Смолино планируют построить в 2026 году. Там появится несколько бассейнов с подогревом, которые также будут возведены и под открытым небом.

Проект был принят к реализации в 2024 году
Проект был принят к реализации в 2024 году
Фото:

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В Челябинске на берегу озера Смолино построят курорт с термальным комплексом. Сейчас вдоль улицы Новороссийская протянута пешеходная зона, на следующем этапе начнут строить термы и зоны для отдыха. В проект планируется вложить 320 миллионов рублей, сообщили в центре «Мой бизнес». «Берег озера Смолино в черте Челябинска обещает стать любимым местом отдыха горожан. Уже протянута пешеходная зона вдоль улицы Новороссийской. На следующем этапе будут созданы зоны для активного отдыха, в том числе термальный комплекс с семейным рестораном и кафе», — сообщили в центре. Термальный комплекс с банями, хамамами, детскими зонами, ресторанами и кафе на озере Смолино планируют построить в 2026 году. Там появится несколько бассейнов с подогревом, которые также будут возведены и под открытым небом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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