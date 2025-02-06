06 февраля 2025

Вскрылись чудовищные подробности двойного убийства в Пермском крае

Тела убитых матери и сына в Северном Коммунаре нашли в сундуке
© Служба новостей «URA.RU»
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Сыщики вместе с оперативниками краевого главка МВД ищут подозреваемого
Сыщики вместе с оперативниками краевого главка МВД ищут подозреваемого Фото:

В Пермском крае тела двух убитых людей нашли в сундуке в одной из квартир Северного Коммунара. Об этом рассказал источник, знакомый с произошедшим. В убийстве подозревают 35-летнего Рустама Алтыева.

«Сейчас с собой у него нет сотового телефона. Алтыев ранее был судим, от него можно ожидать чего угодно. И тела убитых людей нашли в сундуке», — цитирует собственный источник «КП-Пермь».

Вероятный мотив злодеяния — ревность, предполагаю силовики. В прошлое воскресенье от мужчины в Пермь сбежала девушка. Об этом URA.RU уже писало. Алтыев, по всей видимости, в отместку расправился с ее отцом и бабушкой, забив их молотком. Затем он последовал за беглянкой. Где находится сейчас — неизвестно. 

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В Пермском крае тела двух убитых людей нашли в сундуке в одной из квартир Северного Коммунара. Об этом рассказал источник, знакомый с произошедшим. В убийстве подозревают 35-летнего Рустама Алтыева. «Сейчас с собой у него нет сотового телефона. Алтыев ранее был судим, от него можно ожидать чего угодно. И тела убитых людей нашли в сундуке», — цитирует собственный источник «КП-Пермь». Вероятный мотив злодеяния — ревность, предполагаю силовики. В прошлое воскресенье от мужчины в Пермь сбежала девушка. Об этом URA.RU уже писало. Алтыев, по всей видимости, в отместку расправился с ее отцом и бабушкой, забив их молотком. Затем он последовал за беглянкой. Где находится сейчас — неизвестно. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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