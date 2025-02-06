Вскрылись чудовищные подробности двойного убийства в Пермском крае

В Пермском крае тела двух убитых людей нашли в сундуке в одной из квартир Северного Коммунара. Об этом рассказал источник, знакомый с произошедшим. В убийстве подозревают 35-летнего Рустама Алтыева.
«Сейчас с собой у него нет сотового телефона. Алтыев ранее был судим, от него можно ожидать чего угодно. И тела убитых людей нашли в сундуке», — цитирует собственный источник «КП-Пермь».
Вероятный мотив злодеяния — ревность, предполагаю силовики. В прошлое воскресенье от мужчины в Пермь сбежала девушка. Об этом URA.RU уже писало. Алтыев, по всей видимости, в отместку расправился с ее отцом и бабушкой, забив их молотком. Затем он последовал за беглянкой. Где находится сейчас — неизвестно.
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