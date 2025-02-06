В Ноябрьске на два дня ограничат круговое движение

В Ноябрьске (ЯНАО) 8 и 9 февраля будут проводить работы по строительству арт-объекта, из-за этого ограничат движение автомобилей и пассажирского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В связи с работами по устройству фундамента для арт-объекта 8 и 9 февраля будет закрыт проезд для транспорта. Движение ограничат по перекрестку с круговым движением улиц Ленина, 60 лет СССР, Муравленко», — рассказали в telegram-канале «Ноябрьск. Официально».
Будут изменены схемы движения транспорта по маршрутам №1, 2, 2А, 4, 7, 8, 9, 10, 17, 28. Также на период закрытия улиц возможны отклонения в расписании движения автобусов.
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