Сколько российские звезды зарабатывают на рекламе

КП: российские артисты за рекламу получают от 20 до 50 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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За рекламу Нагиев может зарабатывать до 50 миллионов рублей в год
За рекламу Нагиев может зарабатывать до 50 миллионов рублей в год Фото:

В России артисты зарабатывают исходя из их популярности, заинтересованности рекламодателя и личных договоренностей. Как сообщают СМИ, сумма годового контракта может достигать 50 млн рублей.

«Получают артисты за рекламные контракты разные суммы — согласно популярности. На гонорар влияет период компании и масштаб... За полугодовой или годовой контракт у солидных компаний — от 20 до 50 млн рублей», — выяснила газета «Комсомольская правда». Отмечается, что на доход звезды также влияет личное умение договариваться с организацией.

По данным источника, артисты особенно ценят контракты с банками, торговыми сетями, маркетплейсами и сотовыми операторами. Выбор известного артиста для рекламной кампании часто зависит от личного интереса топ-менеджмента или, чаще всего, от результатов маркетинговых исследований, проведенных среди целевой аудитории бренда.

Наиболее известные лица рекламодателей — Дмитрий Нагиев, Филипп Киркоров, Азамат Мусагалиев, Илья Авербух. При этом исчезли из рекламных пауз Полина Гагарин, Сергей Бурунов, Леонид Агутин, доктор Мясников, Баста и другие.

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В России артисты зарабатывают исходя из их популярности, заинтересованности рекламодателя и личных договоренностей. Как сообщают СМИ, сумма годового контракта может достигать 50 млн рублей. «Получают артисты за рекламные контракты разные суммы — согласно популярности. На гонорар влияет период компании и масштаб... За полугодовой или годовой контракт у солидных компаний — от 20 до 50 млн рублей», — выяснила газета «Комсомольская правда». Отмечается, что на доход звезды также влияет личное умение договариваться с организацией. По данным источника, артисты особенно ценят контракты с банками, торговыми сетями, маркетплейсами и сотовыми операторами. Выбор известного артиста для рекламной кампании часто зависит от личного интереса топ-менеджмента или, чаще всего, от результатов маркетинговых исследований, проведенных среди целевой аудитории бренда. Наиболее известные лица рекламодателей — Дмитрий Нагиев, Филипп Киркоров, Азамат Мусагалиев, Илья Авербух. При этом исчезли из рекламных пауз Полина Гагарин, Сергей Бурунов, Леонид Агутин, доктор Мясников, Баста и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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