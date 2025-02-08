Сколько российские звезды зарабатывают на рекламе

В России артисты зарабатывают исходя из их популярности, заинтересованности рекламодателя и личных договоренностей. Как сообщают СМИ, сумма годового контракта может достигать 50 млн рублей.
«Получают артисты за рекламные контракты разные суммы — согласно популярности. На гонорар влияет период компании и масштаб... За полугодовой или годовой контракт у солидных компаний — от 20 до 50 млн рублей», — выяснила газета «Комсомольская правда». Отмечается, что на доход звезды также влияет личное умение договариваться с организацией.
По данным источника, артисты особенно ценят контракты с банками, торговыми сетями, маркетплейсами и сотовыми операторами. Выбор известного артиста для рекламной кампании часто зависит от личного интереса топ-менеджмента или, чаще всего, от результатов маркетинговых исследований, проведенных среди целевой аудитории бренда.
Наиболее известные лица рекламодателей — Дмитрий Нагиев, Филипп Киркоров, Азамат Мусагалиев, Илья Авербух. При этом исчезли из рекламных пауз Полина Гагарин, Сергей Бурунов, Леонид Агутин, доктор Мясников, Баста и другие.
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