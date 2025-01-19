Сколько зарабатывает самый популярный российский актер Юра Борисов

Гонорар самого популярного российского актера Юры Борисова за съемочный день увеличился в два раза и теперь составляет около 300 тысяч рублей. Об этом сообщил один из его кастинг-директоров.
«Нет такого понятия как фиксированная ставка за съемочный день. Каждый раз она будет разной — и будет зависеть от многих факторов объективных, так и субъективных. Гонорар за съемочный день вырос со средних 150 тыс. руб. — в два раза», — рассказал кастинг-директор в интервью «Комсомольской правде».
В своем комментарии он также отметил, что выбор проектов для Борисова всегда основывался на тщательном подходе. Актер может снизить свой гонорар ради работы с определенными режиссерами или интересными проектами.
Ранее имя Юры Борисова прозвучало на весь мир. Он был номинирован на «Золотой глобус». Однако не смог получить престижную премию в номинации «лучший актер второго плана» за свою работу в киноленте «Анора» (Anora, 2024). Лауреатом данной награды стал американский актер Киран Калкин, который сыграл в комедийном фильме «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024).
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