Экипаж самолета на маршруте Сочи — Пермь зафиксировал фантомные метки на радаре

Экипаж самолета, следующего по маршруту Сочи — Пермь в ночь на 8 февраля, сообщил о неопознанных метках на радаре. Диспетчеру было доложено сразу о нескольких объектах на подлете к Уфе.
«В 01:59 (мск) в 60 километрах от Уфы экипаж Boing-737-800 доложил о наличии трех-четырех неопознанных метках по TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе — прим. URA.RU)», — хронологией событий поделился telegram-канал «Aviaincident». При этом сигнализация о приближении летательных объектов не сработала, меток на экране индикатора воздушной обстановки не было.
Командир борта принял решение продолжить полет. Самолет благополучно добрался до пункта назначения. Позже о фантомных метках сообщал экипаж минимум еще одного самолета на маршруте Санкт-Петербург — Самара.
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