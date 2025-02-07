07 февраля 2025

Экипаж самолета на маршруте Сочи — Пермь зафиксировал фантомные метки на радаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Борт прибыл в точку назначения без происшествий
Борт прибыл в точку назначения без происшествий Фото:

Экипаж самолета, следующего по маршруту Сочи — Пермь в ночь на 8 февраля, сообщил о неопознанных метках на радаре. Диспетчеру было доложено сразу о нескольких объектах на подлете к Уфе.

«В 01:59 (мск) в 60 километрах от Уфы экипаж Boing-737-800 доложил о наличии трех-четырех неопознанных метках по TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе — прим. URA.RU)», — хронологией событий поделился telegram-канал «Aviaincident». При этом сигнализация о приближении летательных объектов не сработала, меток на экране индикатора воздушной обстановки не было.

Командир борта принял решение продолжить полет. Самолет благополучно добрался до пункта назначения. Позже о фантомных метках сообщал экипаж минимум еще одного самолета на маршруте Санкт-Петербург — Самара.

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Экипаж самолета, следующего по маршруту Сочи — Пермь в ночь на 8 февраля, сообщил о неопознанных метках на радаре. Диспетчеру было доложено сразу о нескольких объектах на подлете к Уфе. «В 01:59 (мск) в 60 километрах от Уфы экипаж Boing-737-800 доложил о наличии трех-четырех неопознанных метках по TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе — прим. URA.RU)», — хронологией событий поделился telegram-канал «Aviaincident». При этом сигнализация о приближении летательных объектов не сработала, меток на экране индикатора воздушной обстановки не было. Командир борта принял решение продолжить полет. Самолет благополучно добрался до пункта назначения. Позже о фантомных метках сообщал экипаж минимум еще одного самолета на маршруте Санкт-Петербург — Самара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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