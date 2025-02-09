09 февраля 2025
08 февраля 2025

Пермяк зарезал бывшую девушку в ее квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк зарезал свою бывшую девушку
Пермяк зарезал свою бывшую девушку Фото:

В Перми 10 февраля в 5 утра по местному времени в своей квартире была убита девушка. Об этом сообщили в telegram-канал «ЧП Пермь».

«Сегодня в 5 утра по адресу Проспект Декабристов, 35 была убита в свой квартире 23-летняя Лузина Дарья Сергеевна. По информации подписчика, бывший молодой человек нанес Дарье ножевые ранения, не совместимые с жизнью. Преступник задержан», — сказано в сообщении.

URA.RU направило запрос в МВД Пермского края. Ответ на него ожидается.

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В Перми 10 февраля в 5 утра по местному времени в своей квартире была убита девушка. Об этом сообщили в telegram-канал «ЧП Пермь». «Сегодня в 5 утра по адресу Проспект Декабристов, 35 была убита в свой квартире 23-летняя Лузина Дарья Сергеевна. По информации подписчика, бывший молодой человек нанес Дарье ножевые ранения, не совместимые с жизнью. Преступник задержан», — сказано в сообщении. URA.RU направило запрос в МВД Пермского края. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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