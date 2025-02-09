Пермяк зарезал бывшую девушку в ее квартире

Пермяк зарезал свою бывшую девушку
В Перми 10 февраля в 5 утра по местному времени в своей квартире была убита девушка. Об этом сообщили в telegram-канал «ЧП Пермь».
«Сегодня в 5 утра по адресу Проспект Декабристов, 35 была убита в свой квартире 23-летняя Лузина Дарья Сергеевна. По информации подписчика, бывший молодой человек нанес Дарье ножевые ранения, не совместимые с жизнью. Преступник задержан», — сказано в сообщении.
URA.RU направило запрос в МВД Пермского края. Ответ на него ожидается.
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