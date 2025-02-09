День пельменя и хинкали пройдет на Центральном рынке Кургана

На Центральном рынке Кургана в середине февраля состоится День пельменя, хинкали и мантов, где можно будет продегустировать любимые блюда. Об этом сообщается в соцсетях торгового пространства.
«В Кургане пройдет „День пельменя и его друзей“ пройдет на Центральном рынке. В программе обещают дегустацию пельменей, вареников, мантов и хинкали», — сообщается в группе рынка в соцсети «ВКонтакте».
Также организаторы обещают для гостей интересные викторины и конкурсы. На Дне пельменя будет работать ярмарка изделий ручной работы. Мероприятие состоится в 11:00 15 февраля. Вход свободный.
Ранее URA.RU писало, что в новом заведении в Кургане горожанам продавали хинкали за копейку. На одного человека можно было купить не более шести штук. Торжественное открытие хинкальной прошло в ТРЦ «ГиперСити».
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