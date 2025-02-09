09 февраля 2025

Ямальский агропром недосчитался техники, которую на средства «Агростартапа» купил оленевод

Глава ямальского КФХ Лаптандер проиграл суд и должен вернуть 1,6 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверки в КФХ Олега Лаптандера прошли в августе - сентябре 2023 года (архивное фото)
Проверки в КФХ Олега Лаптандера прошли в августе - сентябре 2023 года (архивное фото) Фото:

Глава крестьянско-фермерского хозяйства в ЯНАО Олег Лаптандер проиграл судебный спор с окружным департаментом АПК о нецелевом расходовании гранта. Предметом тяжбы стала самоходная техника, которую купил оленевод. Ему придется вернуть в бюджет 1,6 млн рублей, сообщается в судебном акте.

Как следует из решения Арбитражного суда ЯНАО, глава КФХ Олег Лаптандер дополнил складывающуюся на Ямале судебную практику по спорам окружного департамента агропромышленного комплекса с предприятиями, которые получают господдержку. Седьмого февраля суд вынес решение о возврате гранта «Агростартап».

«Сведений о расходовании средств гранта по созданию и развитию КФХ (на приобретение техники) в материалы дела не представлено, ответчиком нарушены условия предоставления гранта. Арбитражный суд полагает требование истца о взыскании с ответчика суммы государственной поддержки в виде гранта в размере 1 699 944 рублей обоснованным и подлежащим удовлетворению»,  сообщается в решении суда.

Как следует из материалов дела, в августе 2019 года Олег Лаптандер получил от департамента АПК грантовую поддержку «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Сумма гранта из окружного бюджета составила один млн 699 тысяч рублей. Господдержку фермер получил, помимо прочего, на приобретение самоходной техники.

В июле—сентябре 2023 года сотрудники департамента провели проверку в КФХ Лаптандера и не нашли технику. «Согласно полученному ответу, за грантополучателем самоходная техника в период с 30 августа 2019 года по момент проведения проверки не зарегистрирована», — заявили в ходе судебного следствия представители департамента, ссылаясь на данные службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин.

Позицию ответчика суд выслушать не смог, так как Олег Лаптандер и его представители судебные извещения игнорировали. «Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв на иск не представил», — сообщает суд. Повестки возвращались с пометкой «Возврат отправителю из-за истечения срока хранения».

URA.RU связаться с ответчиком также не удалось. По данным открытых источников, КФХ Олега Лаптандера специализируется на разведении домашних северных оленей с июля 2019 года.

Судебные споры между фермерами и департаментом АПК ЯНАО о неправомерном использовании грантов на развитие сельскохозяйственной деятельности становятся все более частыми. Ранее подобный случай произошел с главой КФХ Сюнско Пырирко, которому также пришлось возместить 1,5 млн рублей за недоказанное законное использование средств на покупку оленей, не учтенных в системе «Меркурий».

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Глава крестьянско-фермерского хозяйства в ЯНАО Олег Лаптандер проиграл судебный спор с окружным департаментом АПК о нецелевом расходовании гранта. Предметом тяжбы стала самоходная техника, которую купил оленевод. Ему придется вернуть в бюджет 1,6 млн рублей, сообщается в судебном акте. Как следует из решения Арбитражного суда ЯНАО, глава КФХ Олег Лаптандер дополнил складывающуюся на Ямале судебную практику по спорам окружного департамента агропромышленного комплекса с предприятиями, которые получают господдержку. Седьмого февраля суд вынес решение о возврате гранта «Агростартап». Как следует из материалов дела, в августе 2019 года Олег Лаптандер получил от департамента АПК грантовую поддержку «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Сумма гранта из окружного бюджета составила один млн 699 тысяч рублей. Господдержку фермер получил, помимо прочего, на приобретение самоходной техники. В июле—сентябре 2023 года сотрудники департамента провели проверку в КФХ Лаптандера и не нашли технику. «Согласно полученному ответу, за грантополучателем самоходная техника в период с 30 августа 2019 года по момент проведения проверки не зарегистрирована», — заявили в ходе судебного следствия представители департамента, ссылаясь на данные службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин. Позицию ответчика суд выслушать не смог, так как Олег Лаптандер и его представители судебные извещения игнорировали. «Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв на иск не представил», — сообщает суд. Повестки возвращались с пометкой «Возврат отправителю из-за истечения срока хранения». URA.RU связаться с ответчиком также не удалось. По данным открытых источников, КФХ Олега Лаптандера специализируется на разведении домашних северных оленей с июля 2019 года. Судебные споры между фермерами и департаментом АПК ЯНАО о неправомерном использовании грантов на развитие сельскохозяйственной деятельности становятся все более частыми. Ранее подобный случай произошел с главой КФХ Сюнско Пырирко, которому также пришлось возместить 1,5 млн рублей за недоказанное законное использование средств на покупку оленей, не учтенных в системе «Меркурий».
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