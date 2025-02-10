CNN: Путин и Трамп не будут считаться с Зеленским на мирных переговорах

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в процессе обсуждения путей разрешения конфликта на Украине не будут учитывать позицию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал CNN.
«Зеленский сейчас вступает в фазу, когда два самых влиятельных голоса в любом мирном соглашении (Путин и Трамп. — прим. ред.) не разделяют того всеобщего восхищения, которым он пользовался на Западе на протяжении трех лет», — сообщил телеканал. Автор материала указал, что Зеленский теряет позиции и больше не является «непреодолимой фигурой».
Автор статьи поднял вопрос о заявлении Кита Келлога, спецпредставителя США по украинскому вопросу, касающемся необходимости проведения выборов на Украине. Отмечается, что такое требование со стороны Вашингтона свидетельствует о намерениях США использовать действующего президента Владимира Зеленского для подготовки условий мирного урегулирования конфликта. При этом окончательное заключение соглашения предполагается возложить на нового президента Украины, который не будет обременен «неудобной историей».
Как ранее сообщало URA.RU, Кит Келлог в ближайшее время представит президенту США различные сценарии для разрешения украинского конфликта. Для сбора необходимых данных Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, а также посетит Киев и другие европейские столицы. От визита в Москву он отказался, передает RT.
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