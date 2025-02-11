11 февраля 2025

В зоне СВО погиб боец из Пермского края Осетров

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец родом из Ординского округа
Боец родом из Ординского округа Фото:

В зоне специальной военное операции на Украине погиб солдат из Пермского края Андрей Осетров. О его гибели сообщили в группе администрации Ординского округа в соцсети «ВКонтакте».

«14 января 2025 года на территории ДНР в период прохождения военной службы погиб Андрей Осетров. Боец скончался при выполнении специальных задач, в зоне проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении.

Подробности гибели пермяка не уточняются. Солдат похоронен на кладбище села Медянка.

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В зоне специальной военное операции на Украине погиб солдат из Пермского края Андрей Осетров. О его гибели сообщили в группе администрации Ординского округа в соцсети «ВКонтакте». «14 января 2025 года на территории ДНР в период прохождения военной службы погиб Андрей Осетров. Боец скончался при выполнении специальных задач, в зоне проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении. Подробности гибели пермяка не уточняются. Солдат похоронен на кладбище села Медянка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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