В зоне СВО погиб боец из Пермского края Осетров

Боец родом из Ординского округа
В зоне специальной военное операции на Украине погиб солдат из Пермского края Андрей Осетров. О его гибели сообщили в группе администрации Ординского округа в соцсети «ВКонтакте».
«14 января 2025 года на территории ДНР в период прохождения военной службы погиб Андрей Осетров. Боец скончался при выполнении специальных задач, в зоне проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении.
Подробности гибели пермяка не уточняются. Солдат похоронен на кладбище села Медянка.
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