Адвокат Винника подтвердил, что его подзащитного освободят в рамках обмена

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Штаты освободят из тюрьмы россиянина Александра Винника
Штаты освободят из тюрьмы россиянина Александра Винника Фото:

США в рамках обмена заключенными освободят гражданина России Александра Винника в список лиц для обмена, сообщил его адвокат. Россиянин был задержан в Греции в 2017 году по запросу Штатов. Он обвинялся в криптомошенничестве.

«США освободят россиянина Александра Винника в рамках обмена, сообщил RT его адвокат. Винника задержали в Греции в 2017 году по обвинению США в криптомошенничестве...» — пишет telegram-канал RT. Позднее россиянин был экстрадирован в Соединенные Штаты.

Ранее бывший американский дипломат и преподаватель Московской англо-американской школы (признана Минюстом РФ иноагентом) Марк Фогель был включен в список на обмен осужденными лицами между РФ и Штатами. Фогель был осужден в России по обвинению в контрабанде наркотиков. О том, кто такой Фогель — в материале URA.RU.

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США в рамках обмена заключенными освободят гражданина России Александра Винника в список лиц для обмена, сообщил его адвокат. Россиянин был задержан в Греции в 2017 году по запросу Штатов. Он обвинялся в криптомошенничестве. «США освободят россиянина Александра Винника в рамках обмена, сообщил RT его адвокат. Винника задержали в Греции в 2017 году по обвинению США в криптомошенничестве...» — пишет telegram-канал RT. Позднее россиянин был экстрадирован в Соединенные Штаты. Ранее бывший американский дипломат и преподаватель Московской англо-американской школы (признана Минюстом РФ иноагентом) Марк Фогель был включен в список на обмен осужденными лицами между РФ и Штатами. Фогель был осужден в России по обвинению в контрабанде наркотиков. О том, кто такой Фогель — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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