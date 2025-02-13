Минобороны РФ поблагодарило Путина за слова про «своих ребят» на СВО

Министерство обороны РФ выразило благодарность российскому лидеру Владимиру Путину, назвавшему участников СВО «своими ребятами» на встрече с брянским губернатором Александром Богомазом. Военное ведомство назвало слова Путина очень важными.
«Спасибо, очень важные слова!» — обратились в Минобороны РФ к Путину. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Российский лидер назвал бойцов СВО «своими ребятами» 13 февраля, обращаясь к губернатору Богомазу. Он попросил, чтобы тот продолжил оказывать им и их близким всю необходимую поддержку.
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