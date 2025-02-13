13 февраля 2025

Минобороны РФ поблагодарило Путина за слова про «своих ребят» на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин назвал участников СВО «своими ребятами»
Владимир Путин назвал участников СВО «своими ребятами» Фото:

Министерство обороны РФ выразило благодарность российскому лидеру Владимиру Путину, назвавшему участников СВО «своими ребятами» на встрече с брянским губернатором Александром Богомазом. Военное ведомство назвало слова Путина очень важными. 

«Спасибо, очень важные слова!» — обратились в Минобороны РФ к Путину. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. 

Российский лидер назвал бойцов СВО «своими ребятами» 13 февраля, обращаясь к губернатору Богомазу. Он попросил, чтобы тот продолжил оказывать им и их близким всю необходимую поддержку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство обороны РФ выразило благодарность российскому лидеру Владимиру Путину, назвавшему участников СВО «своими ребятами» на встрече с брянским губернатором Александром Богомазом. Военное ведомство назвало слова Путина очень важными.  «Спасибо, очень важные слова!» — обратились в Минобороны РФ к Путину. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.  Российский лидер назвал бойцов СВО «своими ребятами» 13 февраля, обращаясь к губернатору Богомазу. Он попросил, чтобы тот продолжил оказывать им и их близким всю необходимую поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...