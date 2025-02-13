Путин назвал бойцов СВО «мои ребята»

Путин попросил Богомаза не забывать про бойцов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин призвал Александра Богомаза (на фото) не забывать про бойцов СВО
Владимир Путин призвал Александра Богомаза (на фото) не забывать про бойцов СВО Фото:

Российский президент Владимир Путин назвал участников спецоперации на Украине «мои ребята». Такая характеристика бойцов СВО из уст президента прозвучала во время встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом 

«Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», — сказал Путин на встрече с Богомазом в формате ВКС. Российский глава также поблагодарил брянского губернатор за ту работу в адрес российских бойцов, которая проводится в настоящий момент. 

Неделей ранее Путин лично встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. В ходе встречи также стоял на повестке вопрос о поддержке бойцов СВО и жителей региона, которые пострадали от украинского вторжения. Тогда Путин также охарактеризовал работу Хинштейна как удовлетворительную

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин назвал участников спецоперации на Украине «мои ребята». Такая характеристика бойцов СВО из уст президента прозвучала во время встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом  «Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», — сказал Путин на встрече с Богомазом в формате ВКС. Российский глава также поблагодарил брянского губернатор за ту работу в адрес российских бойцов, которая проводится в настоящий момент.  Неделей ранее Путин лично встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. В ходе встречи также стоял на повестке вопрос о поддержке бойцов СВО и жителей региона, которые пострадали от украинского вторжения. Тогда Путин также охарактеризовал работу Хинштейна как удовлетворительную. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...