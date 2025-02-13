Путин назвал бойцов СВО «мои ребята»

Российский президент Владимир Путин назвал участников спецоперации на Украине «мои ребята». Такая характеристика бойцов СВО из уст президента прозвучала во время встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом
«Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», — сказал Путин на встрече с Богомазом в формате ВКС. Российский глава также поблагодарил брянского губернатор за ту работу в адрес российских бойцов, которая проводится в настоящий момент.
Неделей ранее Путин лично встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. В ходе встречи также стоял на повестке вопрос о поддержке бойцов СВО и жителей региона, которые пострадали от украинского вторжения. Тогда Путин также охарактеризовал работу Хинштейна как удовлетворительную.
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