На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за метели снизилась видимость до 50 метров. Водителей просят воздержаться от поездок по автодороге. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
«Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют отложить поездки в сторону северных округов до улучшения погоды. Тем, кто уже в пути, лучше переждать непогоду в автокемпингах. Сейчас на трассе метель, сильный боковой ветер, видимость около 50 метров», — сообщили в пресс-службе.
Сейчас метель наблюдается в Уватском районе. С водителями проводят беседе об опасности поездок в темное время в снежную погоду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!