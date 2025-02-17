Тюменская трасса стала опасной для поездок из-за метели. Видео

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за метели снизилась видимость
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Водителей просят воздержаться от поездок
Водителей просят воздержаться от поездок Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за метели снизилась видимость до 50 метров. Водителей просят воздержаться от поездок по автодороге. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. 

«Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют отложить поездки в сторону северных округов до улучшения погоды. Тем, кто уже в пути, лучше переждать непогоду в автокемпингах. Сейчас на трассе метель, сильный боковой ветер, видимость около 50 метров», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас метель наблюдается в Уватском районе. С водителями проводят беседе об опасности поездок в темное время в снежную погоду.

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за метели снизилась видимость до 50 метров. Водителей просят воздержаться от поездок по автодороге. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.  «Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют отложить поездки в сторону северных округов до улучшения погоды. Тем, кто уже в пути, лучше переждать непогоду в автокемпингах. Сейчас на трассе метель, сильный боковой ветер, видимость около 50 метров», — сообщили в пресс-службе. Сейчас метель наблюдается в Уватском районе. С водителями проводят беседе об опасности поездок в темное время в снежную погоду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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