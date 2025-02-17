Заморозка украинского конфликта по линии фронта, как предлагало издание The New York Times, с возможным окончательным урегулированием через 10–15 лет невозможна, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он считает, что любая пауза в боевых действиях лишь даст Украине время на перегруппировку и подготовку к возможному реваншу.
«Есть мирный договор и есть перемирие, это совершенно разные вещи. Как случилось в Первую мировую войну. „Это не мир, а перемирие на 20 лет“, — сказал один французский генерал. Так и здесь. Подрастет новое поколение неонацистов. Европа увеличит расходы на оборону. Будут стараться поляки и прочие»,— сказал военный эксперт «Ридусу».
Эксперт подчеркивает, что рассматривать вопрос о прекращении боевых действий можно только после того, как будет достигнут полный контроль над новыми территориями и произойдет полная демилитаризация Украины. Он добавил, что ВС РФ на данный момент демонстрируют успехи на поле боя.
Ранее стали известны перспективы скорого завершение горячей фазы украинского конфликта. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он добавил, что прекращение огня и заморозка конфликта на Украине не гарантируют его урегулирования.
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