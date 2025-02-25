Блин-кебаб и с черной икрой: где поесть недорогие и необычные блины в Екатеринбурге

Если нет желания готовить блины на Масленицу и хочется познакомиться с необычным прочтением блюда русской кухни, то лучше всего отправиться в заведения Екатеринбурга. В них подают как классические варианты, так и необычные. URA.RU собрало подборку мест, где стоит поесть блины в масленичную неделю.
Бюджетные варианты
В этом сегменте лидером по количеству разнообразных блинов является «Скороед» (рейтинг 4,6 на «Яндексе»). Здесь можно попробовать, блины с творогом, зефиром и персиками, блин «Цезарь», блин хачапури с чесноком, а также привычные сочетания. Глазунью в блине с сыром, пепперони и семгой есть в наличии в «Блинчиковой» (4,8).
Необычный блин-кебаб с курицей, блин «Тирамису» или крем-чизом подают в «Русских блинах» (4,7), здесь же в наличии стандартные сочетания — с медом, сметаной, вареньем. В BREADWAY (4,8) есть оригинальные и недорогие блины с уткой конфи, камамбером и грушей в вине с пряностями. А в баре «Самоцвет» (4,6) готовят блины с беконом и ветчиной под слоем грибного соуса, чеддером, пармезаном и зеленым луком.
Люксовые варианты
В Olio (4,4) подготовили блины болоньезе, а «Сыроварня» (5,0) рпредлагает лазанью из домашних блинов с соусом бешамель и сыром Моцарелла. Donna Olivia (4,9) планирует удивлять блинным тортом: он состоит из 20 слоев тонких блинчиков в сочетании с крем-чизом, ягодами и сливочно-морковным соусом.
Необычные черные блины со свекольной намазкой готовят во всей сети «Два деда» (5,0). Ресторан «Троекуров» (5,0) готов угостить посетителей блинчиками со сметаной и икрой (черной, красной, щучьей).
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