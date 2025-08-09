В Екатеринбурге ко Дню строителя состоялся концерт Димы Билана

В честь Дня строителя, которые прошел в Екатеринбурге 9 августа, Дима Билан выступил с концертом в Историческом сквере. Как сообщает корреспондент URA.RU, на мероприятие пришли тысячи екатеринбуржцев.
Как только артист вышел на сцену, он поприветствовал публику и поздравил свердловчан с праздником, после чего сразу начал свое выступление. Певец также отметил, что не посещал Екатеринбург в течение десяти лет, и выразил благодарность за поддержку местных жителей.
Фанаты подготовились заранее: многие пришли с самодельными плакатами и сердечками. Среди зрителей были дети, молодежь и взрослые. Билан исполнил свои самые известные композиции — «Я твой номер один», «Молния», «Держи», «Полуночное такси», «Задыхаюсь», «Я просто люблю тебя», «На берегу неба» и «Невозможное возможно». Также из-за концерта наблюдались перебои с интернетом в центре города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!