В Госдуме предложили жестче контролировать цены на жилье

В Госдуме выразили необходимость установить государственное регулирование цен на жилую недвижимость, особенно в секторе новостроек. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Убежден: цены на жилую недвижимость, особенно на новостройки, нужно взять под государственный контроль. Проверять ценообразование, затраты — и утверждать приемлемый диапазон цен, как это делается, например, в сфере ЖКХ», — заявил Миронов в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что такие меры помогут сделать жилье более доступным для обычных семей.
Миронов также обратил внимание на спекулятивную составляющую в ценообразовании на рынке недвижимости и предложил дополнительные меры государственной поддержки застройщиков, которые возводят просторные квартиры, подходящие для жизни семей. Он критически отозвался о строительстве малогабаритного жилья, которое не способствует улучшению демографической ситуации в стране.
Ранее аналитики заявили, что значительных колебаний цен на рынке недвижимости в 2025 году не предвидится, как на первичном, так и на вторичном сегменте. Тем не менее, некоторые специалисты полагают, что в 2025 году цены могут показать незначительный рост или останутся на текущем уровне. В то же время есть мнения о возможном снижении стоимости недвижимости, для чего, по мнению экспертов, уже существуют определенные предпосылки.
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