В автокатастрофе погиб заслуженный строитель Югры Рахим Джумашев. Об этом сообщили в окружном Стройкомплексе.
«Его вклад в развитие Нягани и ХМАО огромный: он участвовал в возведении социальных объектов, поддерживал строительство храмов и мечети. А также оказывал благотворительную помощь образовательным и общественным организациям», — сказано в telegram-канале Стройкомплекса Югры.
За многолетний труд Джумашев удостоился звания лауреата проекта «Золотые имена многонациональной Югры», также он был генеральным директором «Нягань Монтажстрой». «Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память», — добавили в Стройкомплексе.
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