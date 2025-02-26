В автокатастрофе погиб заслуженный строитель ХМАО

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Заслуженный строитель Югры Рахим Джумашев погиб
Заслуженный строитель Югры Рахим Джумашев погиб Фото:

В автокатастрофе погиб заслуженный строитель Югры Рахим Джумашев. Об этом сообщили в окружном Стройкомплексе.

«Его вклад в развитие Нягани и ХМАО огромный: он участвовал в возведении социальных объектов, поддерживал строительство храмов и мечети. А также оказывал благотворительную помощь образовательным и общественным организациям», — сказано в telegram-канале Стройкомплекса Югры.

За многолетний труд Джумашев удостоился звания лауреата проекта «Золотые имена многонациональной Югры», также он был генеральным директором «Нягань Монтажстрой». «Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память», — добавили в Стройкомплексе.

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В автокатастрофе погиб заслуженный строитель Югры Рахим Джумашев. Об этом сообщили в окружном Стройкомплексе. «Его вклад в развитие Нягани и ХМАО огромный: он участвовал в возведении социальных объектов, поддерживал строительство храмов и мечети. А также оказывал благотворительную помощь образовательным и общественным организациям», — сказано в telegram-канале Стройкомплекса Югры. За многолетний труд Джумашев удостоился звания лауреата проекта «Золотые имена многонациональной Югры», также он был генеральным директором «Нягань Монтажстрой». «Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память», — добавили в Стройкомплексе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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