Арестованного вице-мэра из ХМАО этапировали в Тюмень

Вице-мэр Когалыма (ХМАО) Анатолий Згонников, ставший фигурантом уголовного дела о взятке, этапирован в СИЗО Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Згонников в настоящий момент находится в тюменском СИЗО. Он был отправлен туда после того, как Ханты-Мансийский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте чиновника», — сказал источник. В пресс-службу УФСИН Тюменской области был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Згонников по решению суда был арестован до 28 сентября. Он обвиняется в получении взятки в бытность работы директором когалымского центра досуга и отдыха.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!