17 августа 2025
16 августа 2025

Арестованного вице-мэра из ХМАО этапировали в Тюмень

Вице-мэр Когалыма этапирован в СИЗО Тюмени
Вице-мэр Когалыма этапирован в СИЗО Тюмени

Вице-мэр Когалыма (ХМАО) Анатолий Згонников, ставший фигурантом уголовного дела о взятке, этапирован в СИЗО Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Згонников в настоящий момент находится в тюменском СИЗО. Он был отправлен туда после того, как Ханты-Мансийский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте чиновника», — сказал источник. В пресс-службу УФСИН Тюменской области был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Згонников по решению суда был арестован до 28 сентября. Он обвиняется в получении взятки в бытность работы директором когалымского центра досуга и отдыха.

