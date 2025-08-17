В аэропорту Сургута ввели новую схему движения транспорта

На территории аэропорта Сургута (ХМАО) действуют новые правила движения для автомобилей. На привокзальной площади увеличилось число полос для движения машин.
«Основные изменения коснулись увеличения полос для движения автомобилей — теперь их три, — сообщает пресс-служба сургутского аэропорта. Уточняется, что первая и вторая полосы от здания аэровокзала предназначены для проезда и остановки. чтобы посадить и высадить пассажиров.
Назначение третьей полосы исключительно для сквозного проезда. Также вводится запрет на стоянку, даже кратковременную, на всех трех полосах. Парковаться можно только в специально отведенных местах, они обозначены соответствующей разметкой.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) в зонах предполетного досмотра пассажиров усилены меры безопасности. В зону вылета запрещено проносить любые колюще-режущие предметы, а также предметы с заостренными краями и иные вещи, которые могут быть признаны потенциально опасными.
