17 августа 2025

В аэропорту Сургута ввели новую схему движения транспорта

Водителей Сургута предупредили о новой схеме движения по территории аэропорта
Водителей Сургута предупредили о новой схеме движения по территории аэропорта Фото:

На территории аэропорта Сургута (ХМАО) действуют новые правила движения для автомобилей. На привокзальной площади увеличилось число полос для движения машин.

«Основные изменения коснулись увеличения полос для движения автомобилей — теперь их три, — сообщает пресс-служба сургутского аэропорта. Уточняется, что первая и вторая полосы от здания аэровокзала предназначены для проезда и остановки. чтобы посадить и высадить пассажиров.

Назначение третьей полосы исключительно для сквозного проезда. Также вводится запрет на стоянку, даже кратковременную, на всех трех полосах. Парковаться можно только в специально отведенных местах, они обозначены соответствующей разметкой.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) в зонах предполетного досмотра пассажиров усилены меры безопасности. В зону вылета запрещено проносить любые колюще-режущие предметы, а также предметы с заостренными краями и иные вещи, которые могут быть признаны потенциально опасными.

