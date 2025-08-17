17 августа 2025
В РЖД раскрыли, чем питаются жители ХМАО, путешествуя на поезде

Жители ХМАО предпочитают в путешествиях на поезде заказывать блины и котлеты
Путешественники из ХМАО заказывают в поездах блины, котлеты и суп
Путешественники из ХМАО заказывают в поездах блины, котлеты и суп

Пассажиры скорых поездов «Екатеринбург — Сургут» и «Сургут — Москва» чаще всего заказывают в пути горячие блины и котлеты. О предпочтениях путешественников рассказали в пресс-службе Свердловских железных дорог.  

«Услуга подачи горячего питания в составах, где нет вагонов-ресторанов, действует в скорых поездах №50/49 Екатеринбург — Сургут и №59/60 Сургут — Москва. С начала тестирования (с декабря 2022 года) ей воспользовался каждый третий: было заказано 170 тысяч рационов. В топе-блюд — куриная котлета с запеченным картофелем, суп-лапша с курицей или солянка, блинчики с сыром и ветчиной», — сообщает пресс-служба СвЖД. 

Только в июле путешественники приобрели пять тысяч рационов готовых блюд. Их готовят профессиональные повара, затем порционно фасуют и хранят в специальных холодильных установках в поездах. Проводники разогревают еду непосредственно перед подачей с помощью установленных в вагонах печей. Клиентам предлагают на выбор горячие завтраки, обеды и ужины.

