17 августа 2025
16 августа 2025

В ХМАО произошло смертельное ДТП из-за невнимательности водителя

В поселке Белый Яр водитель сбил пенсионера, который после аварии скончался
В поселке Белый Яр водитель сбил пенсионера, который после аварии скончался Фото:

В поселке Белый Яр (ХМАО) водитель, сдавая назад, сбил 74-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался в больнице, сообщила пресс-служба ГИБДД ХМАО.

«30-летний водитель „Hyundai“, по предварительным данным, при движении задним ходом, не убедился в безопасности совершаемого маневра и допустил наезд на 74-летнего мужчину», — сообщает ведомство. Позднее пешеход 74-х лет скончался в медицинском учреждении.

В ведомстве напомнили, что при управлении транспортным средством водителям следует быть предельно внимательными, особенно при движении во дворах и на территориях с ограниченной видимостью. Особое внимание требуется при маневрах задним ходом, так как пешеходы могут находиться в непосредственной близости от автомобиля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Белоярском (ХМАО) утром 16 августа отечественной легковушки влетела под грузовик на Объездной дороге. Как сообщили в Госавтоинспекции района, травмы получил водитель.

