Ушел из жизни почетный житель Ханты-Мансийска

В столице Югры простились с Почетным жителем Ханты-Мансийска Алексеем Барышниковым. Он скончался на 85-м году жизни, оставив после себя многолетний трудовой и общественный путь.
Глава города Максим Ряшин выразил соболезнования родным и близким. «Ханты-Мансийск прощается с Почетным жителем города Алексеем Барышниковым. Более полувека он проработал в сфере речного транспорта и судоходства, а 22 года отстаивал интересы земляков в городской Думе. Мы вместе с родными и близкими скорбим о тяжелой утрате и будем хранить светлую память об Алексее Егоровиче», — написал мэр в своем telegram-канале.
Барышников был удостоен профессиональных и государственных наград, среди которых медаль «За доблестный труд», знак «Заслуженный работник транспорта РФ» и почетное звание «Заслуженный работник транспорта ХМАО-Югры». Его имя занесено в Книгу Почета города. В 2022 году ему было присвоено звание Почетного жителя Ханты-Мансийска.
Ране URA.RU сообщало, что ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, почетный житель Югорска Петр Фадеевич Суворов. Ему было 96 лет.
