В городе ХМАО к зиме полностью обновят котельную

В Радужном (ХМАО) к началу зимы завершат капитальный ремонт котельной на улице Новая, которая обеспечивает теплом более 40 тысяч жителей города. Об этом сообщила пресс-служба правительства Югры. Подрядчики уже собрали часть нового котла и приступили к монтажу заднего экрана, выполнив половину запланированных работ.
По словам директора МУП «Радужныйтеплосеть» Андрея Клака, обновление оборудования повысит надежность теплоснабжения и снизит вероятность аварийных ситуаций. «Ремонт обеспечивает качественное и бесперебойное теплоснабжение, гарантируя комфорт в домах независимо от погоды. Это повышает надежность системы, минимизируя риски аварий. Обновление котла также продлевает его срок службы, экономя средства на замену», — цитируют слова Клака в telegram-канале «Югра Z Официально».
В ходе рабочей поездки ход реконструкции оценил губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Котельная эксплуатируется с 2001 года, степень ее износа превышала 80%.
