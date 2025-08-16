16 августа 2025
15 августа 2025

В ХМАО задержали наркоторговца с мефедроном

В Нефтеюганском районе (ХМАО) на территории СНТ полицейские задержали 37-летнего мужчину — у него нашли пакет с запрещенным веществом массой почти два грамма. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Согласно заключению эксперта, изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой 1,93 грамма. Подозреваемый пояснил, что запрещенное вещество приобрел на одной из платформ в сети интернет для личного потребления», — сказано на сайте ведомства.

При обыске у задержанного обнаружили также телефон, в котором были фотографии тайника. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы по статье о незаконном обороте наркотиков.

