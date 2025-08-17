17 августа 2025
16 августа 2025

В ХМАО возник острый дефицит продавцов

В ХМАО в большом дефиците продавцы-кассиры
В ХМАО в большом дефиците продавцы-кассиры Фото:

В Югре розничная торговля остается одной из самых дефицитных сфер. На рынке труда наиболее востребованы продавцы-консультанты, кассиры и мерчендайзеры, сообщили аналитики HeadHunter.

«В разрезе профессий острее всего работодателям в ХМАО не хватает продавцов-консультантов и кассиров (1,6 резюме на вакансию), мерчандайзеров», — говорится в исследовании. В среднем в отрасли на одну вакансию приходится 1,7 резюме, что подтверждает дефицит кадров и «рынок соискателя».

Кроме того, в торговле не хватает товароведов, администраторов и директоров магазинов. Причина дефицита — низкая зарплата: с начала года она составляла около 58,5 тысячи рублей.нее URA.RU сообщало, что в ХМАО наблюдается переизбыток таких специалистов, как копирайтер, тестировщик и технический директор. По данным аналитиков HH.ru, в данных сферах работу ищут более сотни югорчан, а компаниям требуется всего лишь пара сотрудников.

