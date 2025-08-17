На волоске от трагедии: в ХМАО очевидцы спасли тонущую женщину

В Сургутском районе (ХМАО) очевидцы спасли женщину, которая тонула на протоке Кривуля в поселке Белый Яр. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил в 17:29. «Очевидцами из воды была спасена тонущая женщина», — говорится в сообщении ЕДДС. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая оказала пострадавшей необходимую помощь.
В МЧС России напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности на водоемах. Спасатели призвали не купаться в необорудованных и незнакомых местах, использовать спасательные средства даже при уверенном плавании, а также не оставлять детей без присмотра возле воды.
