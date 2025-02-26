В тюменском аэропорту Рощино задерживается вылет самолета в Сочи

В Тюмени перенесли время вылета совместного рейса авиакомпаний Икар и Nordwind Airlines по направлению в Сочи. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Тюмень —Сочи, номера рейсов: КЛ 510, ЕО 510. Время по расписанию: 18:55, 27.02. Расчетное время: 22:35, 27.02. Авиакомпании: Икар, Nordwind Airlines», — сообщается на официальном сайте аэропорта Тюмени.
Также задерживается вылет совместного авиарейса указанных компаний по маршруту Сочи — Тюмень. По расписанию самолет должен был вылететь 27 февраля в 17:50. Сейчас на онлайн-табло Рощино указано, что расчетное время вылета — 21:35.
На официальном сайте авиакомпании Икар указано, что в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В адрес перевозчика Nordwind Airlines направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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