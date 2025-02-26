26 февраля 2025

В тюменском аэропорту Рощино задерживается вылет самолета в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет самолет перенесли на несколько часов
Вылет самолет перенесли на несколько часов Фото:

В Тюмени перенесли время вылета совместного рейса авиакомпаний Икар и Nordwind Airlines по направлению в Сочи. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Тюмень —Сочи, номера рейсов: КЛ 510, ЕО 510. Время по расписанию: 18:55, 27.02. Расчетное время: 22:35, 27.02. Авиакомпании: Икар, Nordwind Airlines», — сообщается на официальном сайте аэропорта Тюмени.

Также задерживается вылет совместного авиарейса указанных компаний по маршруту Сочи — Тюмень. По расписанию самолет должен был вылететь 27 февраля в 17:50. Сейчас на онлайн-табло Рощино указано, что расчетное время вылета — 21:35.

На официальном сайте авиакомпании Икар указано, что в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В адрес перевозчика Nordwind Airlines направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. 

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В Тюмени перенесли время вылета совместного рейса авиакомпаний Икар и Nordwind Airlines по направлению в Сочи. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Тюмень —Сочи, номера рейсов: КЛ 510, ЕО 510. Время по расписанию: 18:55, 27.02. Расчетное время: 22:35, 27.02. Авиакомпании: Икар, Nordwind Airlines», — сообщается на официальном сайте аэропорта Тюмени. Также задерживается вылет совместного авиарейса указанных компаний по маршруту Сочи — Тюмень. По расписанию самолет должен был вылететь 27 февраля в 17:50. Сейчас на онлайн-табло Рощино указано, что расчетное время вылета — 21:35. На официальном сайте авиакомпании Икар указано, что в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В адрес перевозчика Nordwind Airlines направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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