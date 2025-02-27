Стало известно, когда откроются магазины «Светофор»

Более 50 магазинов сети «Светофор» возобновят работу после выполнения предписаний Роспотребнадзора. Об этом сообщила директор сети в Центральном федеральном округе (ЦФО) Елена Захаренко.
«Все магазины, которые были закрыты по результатам проверок, в скором времени продолжат работу в штатном режиме. Сроки открытия зависят от количества дней, прописанных в предписании», — заявила Захаренко. Ее слова приводит ТАСС. При этом она отметила, что некоторые СМИ путают временно закрытые магазины с теми, которые закрываются за нерентабельность. По ее словам, некоторые точки закрываются из-за убыточности, что никак не связано с проверками Роспотребнадзора.
Также она сообщила, что данная масштабная проверка сети «Светофор» проходит впервые и охватывает 100% магазинов по всей стране. Захаренко также подчеркнула, что у всей продукции есть сертификаты качества. Сеть работает с 2009 года, и за это время не было зарегистрировано случаев отравления реализуемой в магазинах продукцией. Кроме того, она опровергла информацию об изъятии крупных партий мясных товаров без документов, заявив, что весь ассортимент проходит строгий контроль качества, и сомнительные образцы просто не принимаются в торговый зал.
Россельхознадзор 12 февраля выявил серьезные нарушения в работе сети «Светофор». В ходе проверок, проведенных с 10 по 30 января, было изъято более 300 тонн небезопасных товаров. В некоторых магазинах также были зафиксированы случаи фальсификации продукции.
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