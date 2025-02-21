Роспотребнадзор изъял у «Светофора» 300 тонн небезопасной продукции

В ходе проверок, проведенных с 10 по 30 января, в сети магазинов «Светофор» было изъято более 300 тонн небезопасной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В результате всех проведенных мероприятий изъято 5,7 тысячи партий небезопасной продукции объемом более 300,1 тонны», — передает сообщение Роспотребнадзора ТАСС. Там добавили, что составлено 2,7 тысячи протоколов об административных правонарушениях, а также наложены штрафы свыше 1,2 млн рублей.
Приостановлена деятельность 76 торговых объектов, с которыми продолжаются процессуальные процедуры. Выявлены нарушения, связанные с истечением сроков годности, несоблюдением требований хранения, отсутствием документации о качестве и других серьезных нарушений. В настоящее время 314 материалов переданы в суды, заключили в ведомстве.
Россельхознадзор 12 февраля обнаружил серьезные нарушения законодательства в работе сети дискаунтеров «Светофор». В дополнение к этому, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет инспекцию на основании жалоб поставщиков, которые указывают на невыгодные условия сотрудничества.
Депутат Госдумы Сергей Лисовский запросил проверку, так как сеть использует схемы, позволяющие минимизировать финансовые риски за счет своих логистических центров, а также возлагает ответственность за утилизацию нереализованных товаров на поставщиков. Кроме того, в некоторых магазинах выявлены случаи фальсификации продукции, передает «Царьград».
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