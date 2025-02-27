ЦБ РФ предложил продлить кредитные каникулы заемщикам из приграничных областей

Центральный банк России предложил банкам продлевать кредитные каникулы для заемщиков из Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.
«Регулятор рекомендует кредиторам инициативно взаимодействовать с заемщиками из Белгородской, Брянской и Курской областей (которым раньше были предоставлены кредитные каникулы или реструктуризация)... Если такая потребность (в поддержке — прим. URA.RU) есть, следует ее удовлетворить и по желанию заемщика продлить каникулы...» — написали на официальном сайте Центробанка. Кредитные каникулы рекомендовано продлить минимум на шесть месяцев.
Кредитные организации должны принимать во внимание документы, предоставленные заемщиками ранее, и избегать их повторного запроса, отметили в пресс-службе ЦБ. Регулятор напомнил, что вопросы начисления процентов в период законодательно установленной приостановки платежей определяются на основе договорных отношений между банком и клиентом.
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