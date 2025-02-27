ЦБ РФ предложил продлить кредитные каникулы заемщикам из приграничных областей

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ЦБ РФ рекомендовал банкам идти навстречу заемщикам из Белгородской, Брянской и Курской областей
ЦБ РФ рекомендовал банкам идти навстречу заемщикам из Белгородской, Брянской и Курской областей Фото:

Центральный банк России предложил банкам продлевать кредитные каникулы для заемщиков из Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

«Регулятор рекомендует кредиторам инициативно взаимодействовать с заемщиками из Белгородской, Брянской и Курской областей (которым раньше были предоставлены кредитные каникулы или реструктуризация)... Если такая потребность (в поддержке — прим. URA.RU) есть, следует ее удовлетворить и по желанию заемщика продлить каникулы...» — написали на официальном сайте Центробанка. Кредитные каникулы рекомендовано продлить минимум на шесть месяцев.

Кредитные организации должны принимать во внимание документы, предоставленные заемщиками ранее, и избегать их повторного запроса, отметили в пресс-службе ЦБ. Регулятор напомнил, что вопросы начисления процентов в период законодательно установленной приостановки платежей определяются на основе договорных отношений между банком и клиентом.

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Центральный банк России предложил банкам продлевать кредитные каникулы для заемщиков из Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ. «Регулятор рекомендует кредиторам инициативно взаимодействовать с заемщиками из Белгородской, Брянской и Курской областей (которым раньше были предоставлены кредитные каникулы или реструктуризация)... Если такая потребность (в поддержке — прим. URA.RU) есть, следует ее удовлетворить и по желанию заемщика продлить каникулы...» — написали на официальном сайте Центробанка. Кредитные каникулы рекомендовано продлить минимум на шесть месяцев. Кредитные организации должны принимать во внимание документы, предоставленные заемщиками ранее, и избегать их повторного запроса, отметили в пресс-службе ЦБ. Регулятор напомнил, что вопросы начисления процентов в период законодательно установленной приостановки платежей определяются на основе договорных отношений между банком и клиентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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