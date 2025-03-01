Статусный депутат Госдумы пожаловался главе Минтранса на «Уральские авиалинии»

Глава комитета ГД Нилов просит проверить «Уральские авиалинии»

01 марта 2025 в 12:56 Размер текста - 17 +

С проблемами при перелете столкнулись горнолыжники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов пожаловался на работу авиакомпании «Уральские авиалинии» министру транспорта РФ Роману Старовойту. Соответствующее письмо есть в распоряжении URA.RU. Причиной депутатского запроса стала непрозрачная ситуация с перевозом горнолыжного снаряжения. Оно автоматически включается в стоимость соответствующего билета, но авиакомпания требует дополнительного уведомления о таком типе багажа. Если это не сделать, на регистрации возникают проблемы. «Авиакомпания „Уральские авиалинии“ предлагает к приобретению билеты, в стоимость которых уже включено подобное оборудование. Однако авиаперевозчик требует от пассажиров, перевозящих горные лыжи и сноуборды, дополнительного заблаговременного уведомления о таком типе багажа. Если приобретатели билетов со включенным в тариф горнолыжным оборудованием не обратили внимание на соответствующее требование на сайте компании, им приходится сталкиваться с дополнительными сложностями уже на этапе регистрации в аэропорту», — говорится в письме Нилова Старовойту. Часто россияне летают на горнолыжные курорты со своим снаряжением Фото: Размик Закарян © URA.RU Депутат назвал такие требования излишними, мешающими комфорту пассажиров и негативно сказывающимися на развитии курортов страны. Письмо в минтранс РФ написано по просьбе горнолыжников, которые массово столкнулись с этой проблемой и обратились к Нилову. В документе также отмечается, что ездят на курорты с такими видом отдыха россияне с поздней осени по раннюю весну. Многие из них пользуются услугами «Уральских авиалиний». Авиакомпания доставляет горнолыжников, зачастую целыми семьями, по ключевым направлениям — на Кавказ и Дальний Восток. В пресс-службе «Уральских авиалиний» корреспонденту URA.RU ответили, что у компании нет требований о допуведомлениях. «Провоз спортивного снаряжения входит в стоимость авиабилета по тарифам „Эконом“ и выше. Мы про чьи-либо проблемы не в курсе», — подчеркнули в авиакомпании. Там отметили, что бесплатно можно провезти лыжи, сноуборд или хоккейное обмундирование. Один комплект горнолыжного снаряжения по любому тарифу, кроме «Промо», не должен превышать 23 кг и должен быть упакован в спецчехлы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов пожаловался на работу авиакомпании «Уральские авиалинии» министру транспорта РФ Роману Старовойту. Соответствующее письмо есть в распоряжении URA.RU. Причиной депутатского запроса стала непрозрачная ситуация с перевозом горнолыжного снаряжения. Оно автоматически включается в стоимость соответствующего билета, но авиакомпания требует дополнительного уведомления о таком типе багажа. Если это не сделать, на регистрации возникают проблемы. «Авиакомпания „Уральские авиалинии“ предлагает к приобретению билеты, в стоимость которых уже включено подобное оборудование. Однако авиаперевозчик требует от пассажиров, перевозящих горные лыжи и сноуборды, дополнительного заблаговременного уведомления о таком типе багажа. Если приобретатели билетов со включенным в тариф горнолыжным оборудованием не обратили внимание на соответствующее требование на сайте компании, им приходится сталкиваться с дополнительными сложностями уже на этапе регистрации в аэропорту», — говорится в письме Нилова Старовойту. Депутат назвал такие требования излишними, мешающими комфорту пассажиров и негативно сказывающимися на развитии курортов страны. Письмо в минтранс РФ написано по просьбе горнолыжников, которые массово столкнулись с этой проблемой и обратились к Нилову. В документе также отмечается, что ездят на курорты с такими видом отдыха россияне с поздней осени по раннюю весну. Многие из них пользуются услугами «Уральских авиалиний». Авиакомпания доставляет горнолыжников, зачастую целыми семьями, по ключевым направлениям — на Кавказ и Дальний Восток. В пресс-службе «Уральских авиалиний» корреспонденту URA.RU ответили, что у компании нет требований о допуведомлениях. «Провоз спортивного снаряжения входит в стоимость авиабилета по тарифам „Эконом“ и выше. Мы про чьи-либо проблемы не в курсе», — подчеркнули в авиакомпании. Там отметили, что бесплатно можно провезти лыжи, сноуборд или хоккейное обмундирование. Один комплект горнолыжного снаряжения по любому тарифу, кроме «Промо», не должен превышать 23 кг и должен быть упакован в спецчехлы.