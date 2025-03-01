Премьер Италии созовет срочный саммит после скандала с Зеленским и Трампом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони созовет срочный саммит с участием Вашингтона после переговоров президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом она сообщила после скандала в Белом доме.
«Каждый раскол Запада делает нас всех слабее и выгоден тем, кто хотел бы видеть упадок нашей цивилизации», — сказала Мелони, ее слова приводит Reuters. По словам премьер-министра, на саммите должны быть обсуждены вопросы, связанные с глобальными вызовами, включая ситуацию на Украине.
Конфликт между Трампом и Зеленским, произошел в ходе переговоров 28 февраля. Оба лидера повысили друг на друга голос и пытались перебивать друг друга. Зеленский вынужден был уйти, а Трамп заявил, что пока не хочет с ним разговаривать.
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