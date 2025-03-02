WP: поражение Украины обернется «афганским синдромом» для Трампа

Американский президент Дональд Трамп, несмотря на словесную перепалку с украинским лидером Владимиром Зеленским, вероятно, продолжит оказывать военную поддержку Украине. Поражение Киева будет серьезным ударом по репутации Трампа, подобно «афганскому синдрому», который повлиял на репутацию его предшественника Джо Байдена, пишет The Washington Post, со ссылкой на чиновников.
«Я надеюсь, что „афганский синдром“ сохранит нашу поддержку со стороны США», — заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников The Washington Post. Чиновники считают, что крах Украины при Трампе обернется «темным пятном» для него, как хаотичный вывод американских войск из Афганистана повлиял на репутацию его предшественника Джо Байдена.
Прекращение предоставления военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов стало бы настоящей катастрофой, считают собеседники издания. Один западный дипломат выразил надежду на активизацию европейских усилий: «Поэтому я очень надеюсь, что они [в Европе] действительно проснутся».
Ранее Дональд Трамп встретился с Зеленским в Белом доме для подписания сделки по редкоземельным металлам. Беседа переросла в скандал из-за чего украинский лидер досрочно покинул переговоры. Делегация из Киева еще час ждала подписания сделки, после чего их попросили удалиться.
После неудачного разговора Трамп поручил своей команде по национальной безопасности изучить возможность прекращения поставок оружия Украине. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на источник в американском аппарате.
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