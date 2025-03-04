В Госдуме предложили новые праздничные каникулы

Депутат Милонов: в России нужны мини-каникулы на время Пасхи
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Милонов предложил ввести в России новые мини-каникулы
Милонов предложил ввести в России новые мини-каникулы Фото:

В России могут стать выходными дни с Чистого четверга по Светлый понедельник во время Пасхи. Соответствующее предложение внес депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Я бы все-таки сделал выходные в Страстную пятницу, может быть, даже начиная с Чистого четверга по Светлый понедельник», — сообщил Виталий Милонов в беседе с News.ru. Он отметил, что эти выходные могли бы стать мини-каникулами для тех, кто не может сходить в церковь из-за работы. 

Ранее первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев также выступил с инициативой о признании Пасхи и Троицы официальными праздниками в РФ. Это обращение уже было направлено главам всех регионов страны.

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В России могут стать выходными дни с Чистого четверга по Светлый понедельник во время Пасхи. Соответствующее предложение внес депутат Госдумы Виталий Милонов. «Я бы все-таки сделал выходные в Страстную пятницу, может быть, даже начиная с Чистого четверга по Светлый понедельник», — сообщил Виталий Милонов в беседе с News.ru. Он отметил, что эти выходные могли бы стать мини-каникулами для тех, кто не может сходить в церковь из-за работы.  Ранее первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев также выступил с инициативой о признании Пасхи и Троицы официальными праздниками в РФ. Это обращение уже было направлено главам всех регионов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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