В пермском транспорте тестируют оплату проезда через СБП

В Перми начали тестировать оплату проезда через СБП. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«В мобильном приложении „Пермский транспорт“ тестируют оплату проезда через СБП. Она доступна для смартфонов на Android OS. Разработчики предупреждают о возможных ошибках и просят давать обратную связь. Если зарегистрировать поездку не удается, оплатить проезд необходимо другим способом», — говорится на сайте мэрии.
Пассажиру не потребуется создавать и пополнять виртуальную карту — оплатить проезд получится с СБП-счета. В этом случае банковская карта не окажется в стоп-листе, так как как деньги списываются в онлайн-режиме.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми весь транспорт МУП «Пермгорэлектротранс» оснастили Bluetooth-маячками. Благодаря им приложение распознает, в каком автобусе едет пассажир, и отправляет пуш с предложением оплаты проезда.
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