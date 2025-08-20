Пермская судоверфь (ООО) завершила модернизацию производственной площадки и готова к выпуску новых судов. Следующий шаг — ремонт заводского слипа, обновление которого позволит судоверфи спускать на воду крупнотоннажные суда. Об этом 20 августа в ходе экскурсии по предприятию рассказал журналистам генеральный директор судоверфи Николай Малухин.
«В основном программа модернизации производственной площадки „Пермской судоверфи“ подходит к концу. Компания полностью преобразила заготовительный участок: утеплен фасад, отремонтирована кровля и кровельное остекление, установлена автономная газовая котельная на 6 МВт. Следующий этап — модернизация слипа. О сроках его ремонта можно будет говорить после разработки проектных решений. Модернизация слипа позволит нам спускать на воду суда длиной до 140 метров и спусковой массой до 3 тыс тонн», — заявил Малухин.
Инвестиции в модернизацию производства «Пермской судоверфи» составили 294 млн рублей, 124 млн из них — льготный займ федерального Фонда развития промышленности. Благодаря этому завод приобрел и установил 40 единиц современного высокотехнологичного оборудования: мостовые краны, автоматические сварочные комплексы, новые станки и прочее.
URA.RU рассказывало, что «Пермская судоверфь» (входит в группу «Эмпериум»; АФК «Система») — единственное на Урале судостроительное предприятие, которое запустило на своей площадке производство причалов для электросудов Ecostation. Основные заказчики таких причалов — Москва и Пермский край. В сентябре текущего года предприятие отгрузит в столицу еще пять остановочных комплексов.
