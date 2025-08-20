Стали известны личности погибших в Приэльбрусье пермяков

Тела альпинистов нашли рядом с ущельем Адыл-Су
Стали известны имена погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов. Ими стали 27-летний Артем и 35-летняя Елена из Перми. Их фамилии пока неизвестны.
«Предварительно, 27-летний Артем и 35-летняя Елена хотели забраться на пик Виа-тау, но сорвались и полетели вниз. Их тела нашли рядом с ущельем Адыл-Су в Кабардино-Балкарии», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Ранее URA.RU рассказывало, что альпинисты из Перми сорвались при попытке восхождения на вершину в Приэльбрусье. Инцидент произошел в верховьях ущелья Адыл-Су, сообщило МЧС Кабардино-Балкарии.
