Стали известны личности погибших в Приэльбрусье пермяков

Ural Mash: погибших в Приэльбрусье альпинистов из Перми звали Артем и Елена
Стали известны имена погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов. Ими стали 27-летний Артем и 35-летняя Елена из Перми. Их фамилии пока неизвестны.

«Предварительно, 27-летний Артем и 35-летняя Елена хотели забраться на пик Виа-тау, но сорвались и полетели вниз. Их тела нашли рядом с ущельем Адыл-Су в Кабардино-Балкарии», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Ранее URA.RU рассказывало, что альпинисты из Перми сорвались при попытке восхождения на вершину в Приэльбрусье. Инцидент произошел в верховьях ущелья Адыл-Су, сообщило МЧС Кабардино-Балкарии. 

