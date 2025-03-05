Челябинские коммунисты и офицеры возложили цветы и венок к памятнику Сталину в Кусе. Об этом сообщили в реготделении партии.
«В день 72-й годовщины со дня смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, 5 марта, Челябинский обком КПРФ и региональное отделение Союза советских офицеров организовали автопробег под красными флагами к его памятнику. Совместная делегация партийного актива области и Союза советских офицеров возложила венок и цветы к памятнику товарищу Сталину и почтила его память минутой молчания», — сообщает telegram-канал реготделения КПРФ.
Единственный в регионе памятник Сталину находится в городе Куса. Генералиссимус умер 5 марта 1953 года. Его главными достижениями считаются победы в Великой Отечественной войне, довоенная индустриализация и послевоенное восстановление СССР.
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