К памятнику Сталину челябинцы возложили цветы в годовщину смерти вождя. Фото

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Иосиф Сталин считается одной из самых противоречивых фигур в российской истории. Фото архивное
Иосиф Сталин считается одной из самых противоречивых фигур в российской истории. Фото архивное Фото:

Челябинские коммунисты и офицеры возложили цветы и венок к памятнику Сталину в Кусе. Об этом сообщили в реготделении партии.

«В день 72-й годовщины со дня смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, 5 марта, Челябинский обком КПРФ и региональное отделение Союза советских офицеров организовали автопробег под красными флагами к его памятнику. Совместная делегация партийного актива области и Союза советских офицеров возложила венок и цветы к памятнику товарищу Сталину и почтила его память минутой молчания», — сообщает telegram-канал реготделения КПРФ.

Единственный в регионе памятник Сталину находится в городе Куса. Генералиссимус умер 5 марта 1953 года. Его главными достижениями считаются победы в Великой Отечественной войне, довоенная индустриализация и послевоенное восстановление СССР.

Цветы к памятнику возложили в день смерти Сталина
Цветы к памятнику возложили в день смерти Сталина
Фото:

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Челябинские коммунисты и офицеры возложили цветы и венок к памятнику Сталину в Кусе. Об этом сообщили в реготделении партии. «В день 72-й годовщины со дня смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, 5 марта, Челябинский обком КПРФ и региональное отделение Союза советских офицеров организовали автопробег под красными флагами к его памятнику. Совместная делегация партийного актива области и Союза советских офицеров возложила венок и цветы к памятнику товарищу Сталину и почтила его память минутой молчания», — сообщает telegram-канал реготделения КПРФ. Единственный в регионе памятник Сталину находится в городе Куса. Генералиссимус умер 5 марта 1953 года. Его главными достижениями считаются победы в Великой Отечественной войне, довоенная индустриализация и послевоенное восстановление СССР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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