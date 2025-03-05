В Петербурге бойцы Ленинградского полка по видеосвязи поздравили женщин

В Мариинском дворце Петербурга состоялся телемост с военнослужащими Ленинградского полка, находящимися на передовой. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
«В Мариинском дворце состоялся телемост с бойцами Ленинградского полка. В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутаты петербургского парламента Анастасия Мельникова, Константин Чебыкин, Юрий Гладунов, Антон Рудаков, Александр Малькевич и Игорь Высоцкий, матери, жёны и дети военнослужащих», — сообщает пресс-служба ЗакСа на официальном сайте. Инициатива проведения мероприятия исходила от самих бойцов, которые пожелали поздравить своих близких женщин.
Открывая мероприятие, Александр Бельский обратился к женщинам, подчеркнув важность их поддержки для военнослужащих. Заместитель командира Ленинградского полка Сергей Булах также поздравил женщин и выразил уверенность в скором возвращении бойцов домой.
В ходе телемоста состоялась праздничная концертная программа. Перед участниками выступили артисты Мариинского театра, среди которых был приглашенный солист Джованни Рибикезу. Итальянский певец, более десяти лет связанный с Россией, выразил поддержку российским военнослужащим и подчеркнул свою солидарность с Россией. Финалом мероприятия стала театральная постановка студентов второго курса Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Это 16 юношей и девушек из Мариуполя, поступивших в 2023 году на отделения «Артист драматического театра и кино» и «Режиссер драмы». Их творческую деятельность курирует депутат Законодательного Собрания Анастасия Мельникова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.