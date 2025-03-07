Тюменцы в 2025 году стали жениться на 30% чаще

Жители Тюмени за первые два месяца 2025 года заключили 770 браков, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такими данными с URA.RU поделились в пресс-службе ЗАГСа администрации города.
«Количество записей актов за два месяца 2025 года — 770. Количество записей акта в 2024 году — 581», — приводят статистику в ведомстве.
В этом году тюменцы в том числе меньше разводились. За первые два месяца в областной столице брак расторгли 572 семейные пары. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года это значение составляло 715.
К июню 2024 года в ЗАГС Тюмени зарегистрировал 9198 новых семей. К этому же времени в областной столице родилось 1 075 юных тюменцев.
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