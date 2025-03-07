Тюменцы в 2025 году стали жениться на 30% чаще

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала года тюменцы заключили 770 брачных союзов
С начала года тюменцы заключили 770 брачных союзов Фото:

Жители Тюмени за первые два месяца 2025 года заключили 770 браков, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такими данными с URA.RU поделились в пресс-службе ЗАГСа администрации города.

«Количество записей актов за два месяца 2025 года — 770. Количество записей акта в 2024 году — 581», — приводят статистику в ведомстве.

В этом году тюменцы в том числе меньше разводились. За первые два месяца в областной столице брак расторгли 572 семейные пары. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года это значение составляло 715.

К июню 2024 года в ЗАГС Тюмени зарегистрировал 9198 новых семей. К этому же времени в областной столице родилось 1 075 юных тюменцев. 

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Жители Тюмени за первые два месяца 2025 года заключили 770 браков, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такими данными с URA.RU поделились в пресс-службе ЗАГСа администрации города. «Количество записей актов за два месяца 2025 года — 770. Количество записей акта в 2024 году — 581», — приводят статистику в ведомстве. В этом году тюменцы в том числе меньше разводились. За первые два месяца в областной столице брак расторгли 572 семейные пары. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года это значение составляло 715. К июню 2024 года в ЗАГС Тюмени зарегистрировал 9198 новых семей. К этому же времени в областной столице родилось 1 075 юных тюменцев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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