В Бельгии начнут производить оружие на бывшем автозаводе Audi

Бельгийский министр обороны Тео Франкен хочет преобразовать бывший завод Audi в Ворсте в производственное предприятие военного назначения. Об этом сообщило агентство Belga.
«Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о планах переоборудовать недавно закрытый завод Audi в Ворсте в оборонное производство», — передает агентство в социальной сети X. Так, уже на следующей неделе министр планирует осмотреть территорию завода. Вместе с ним туда прибудут представители отрасли оборонной промышленности.
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