В Бельгии начнут производить оружие на бывшем автозаводе Audi

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Министр обороны Бельгии Тео Франкен уже на следующей неделе приедет осмотреть территорию завода
Министр обороны Бельгии Тео Франкен уже на следующей неделе приедет осмотреть территорию завода Фото:

Бельгийский министр обороны Тео Франкен хочет преобразовать бывший завод Audi в Ворсте в производственное предприятие военного назначения. Об этом сообщило агентство Belga. 

«Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о планах переоборудовать недавно закрытый завод Audi в Ворсте в оборонное производство», — передает агентство в социальной сети X. Так, уже на следующей неделе министр планирует осмотреть территорию завода. Вместе с ним туда прибудут представители отрасли оборонной промышленности. 

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Бельгийский министр обороны Тео Франкен хочет преобразовать бывший завод Audi в Ворсте в производственное предприятие военного назначения. Об этом сообщило агентство Belga.  «Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о планах переоборудовать недавно закрытый завод Audi в Ворсте в оборонное производство», — передает агентство в социальной сети X. Так, уже на следующей неделе министр планирует осмотреть территорию завода. Вместе с ним туда прибудут представители отрасли оборонной промышленности. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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