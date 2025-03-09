В Сургуте отменили занятия у учеников первой смены

Из-за непогоды дома останутся ученики начальных классов первой смены в Сургуте
В Сургуте (ХМАО) школьники первой смены останутся дома из-за непогоды. Занятия отменили у учеников с 1 по 4 класс, говорится на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -28.8 градусов», — гласит информация на сайте.
При какой температуре отменяют занятия в ХМАО
1-4-й классы:
- -29 градусов, без ветра;
- -27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-9-й классы:
- -32 градусов, без ветра;
- -30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-11-й классы:
- -36 градусов, без ветра;
- -34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
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