28 сентября 2025
27 сентября 2025

Жители ХМАО за избиение полицейских отделались штрафом

Двум югорчанам за избиение полицейских назначили штраф
Двум югорчанам за избиение полицейских назначили штраф

Нефтеюганский районный суд присудил двум мужчинам, избившим полицейских, штрафы. Об этом сообщают официальных telegram-канал «Суды Югры». 

«Инцидент произошел в июле. За применение физической силы к сотрудникам полиции при исполнении служебных обязанностей вынесен приговор. Первый обвиняемый оштрафован на 25 тысяч рублей, второй — на 30 тысяч рублей», — следует из сообщения «Судов Югры».

До вступления приговора в законную силу мера пресечения для обвиняемых изменена. Вместо домашнего ареста — подписка о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, оба молодых человека, ставшие фигурантами уголовного дела о нападении на полицейских, отличались сложным характером и конфликтным поведением. По словам собеседника URA.RU, они не раз оказывались в центре разного рода скандалов и инцидентов.

