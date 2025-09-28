Жители ХМАО за избиение полицейских отделались штрафом

Нефтеюганский районный суд присудил двум мужчинам, избившим полицейских, штрафы. Об этом сообщают официальных telegram-канал «Суды Югры».
«Инцидент произошел в июле. За применение физической силы к сотрудникам полиции при исполнении служебных обязанностей вынесен приговор. Первый обвиняемый оштрафован на 25 тысяч рублей, второй — на 30 тысяч рублей», — следует из сообщения «Судов Югры».
До вступления приговора в законную силу мера пресечения для обвиняемых изменена. Вместо домашнего ареста — подписка о невыезде.
Ранее URA.RU сообщало, оба молодых человека, ставшие фигурантами уголовного дела о нападении на полицейских, отличались сложным характером и конфликтным поведением. По словам собеседника URA.RU, они не раз оказывались в центре разного рода скандалов и инцидентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!